RYLEY WALKER TORNA IN ITALIA IN PRIMAVERA

RYLEY WALKER TORNA IN ITALIA IN PRIMAVERA

Ryley Walker tornerà in Italia in primavera per presentare il suo quinto LP “Course In Fable“, uscito lo scorso aprile.

Un solo appuntamento con il musicista dell’Illinois nel nostro paese previsto per venerdì 13 maggio all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il suo concerto, che costeranno 18,63 €, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 15 dicembre su ‘Dice.fm‘.

Photo Credit: Emma Smith