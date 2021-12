GUARDA IL SET ELETTRICO DI BRUCE SPRINGSTEEN A UNO SHOW BENEFICO A NEW YORK

Lunedì sera Steve Earle ha ospitato il suo annuale John Henry’s Friends Benefit alla Town Hall di New York: l’evento, che raccoglie fondi a favore delle persone effette da autismo, ha visto come sempre una line-up piena di ospiti importanti e tra di loro c’era anche Bruce Springsteen, che si è presentato in compagnia della sua Telecaster.

Il Boss ha aperto il suo set con “Darkness On The Edge Of Town”, in cui è stato aiutato dai Dukes, prima di proseguire con “Promised Land” e “Glory Days”. Springsteen ha poi chiuso con “Pink Cadillac”, una b-side del 1984, in cui ha condiviso i vocals proprio con Earle.

Il Boss è tornato poi di nuovo sul palco a fine serata per chiudere lo show con il classico di Crosby, Still, Nash & Young, “Teach Your Children”, cantato insieme a Roseanne Cash e Earle and the Dukes.

Il concerto di quest’anno è fruttato oltre 100.000 $, che finiranno nelle casse della Keswell School, che si occupa di educare bambini e giovani adulti affetti da autismo.

Photo Credit: Manuel Martinez Perez, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons