I BIG THIEF CONDIVIDONO DUE NUOVI PEZZI: ASCOLTA “NO REASON” E “SPUD INFINITY”

Il prossimo 11 febbraio, via 4AD, i Big Thief pubblicheranno il loro quinto album, “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, che arriva dopo “U.F.O.F.” e “Two Hands”, usciti nel 2019.

“Dragon New Warm Mountain I Believe in You” è un avvincente doppio LP che esplora le caratteristiche e le capacità più profonde dei Big Thief. Per poter indagare a fondo nella musica che Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek e James Krivchenia avevano desiderato nel 2020, la band ha deciso di scrivere e registrare in 4 distinte sessioni, un assurdo resoconto della loro crescita come individui, musicisti e come componenti di una famiglia elettiva.

I Big Thief hanno passato 5 mesi creando musica,tra Upstate New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains e Tucson, in Arizona e realizzando 45 nuove canzoni. I pezzi migliori sono stati rielaborati fino a formare i 20 brani che rendono vario e fluido l’ascolto di “Dragon New Warm Mountain I Believe in You”.

L’album è stato prodotto dal batterista James Krivchenia, il primo ad aver proposto il concept di “DNWMIBIY” nel 2019, con l’idea di riunire in unico album i vari aspetti della scrittura di Adrianne e della band.

Ora la band di New York City condivide due nuovi singoli, “No Reason” e “Spud Infinity”, che potete ascoltare qui sotto.

“Dragon New Warm Mountain I Believe In You” Tracklist:

1. Change

2. Time Escaping

3. Spud Infinity

4. Certainty

5. Dragon New Warm Mountain I Believe in You

6. Sparrow

7. Little Things

8. Heavy Bend

9. Flower Of Blood

10. Blurred View

11. Red Moon

12. Dried Roses

13. No Reason

14. Wake Me Up To Drive

15. Promise Is A Pendulum

16. 12,000 Lines

17. Simulation Swarm

18. Love Love Love

19. The Only Place

20. Blue Lightning

Photo Credit: Alexa Viscius