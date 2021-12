I TANGERINE DREAM ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “RAUM”. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO.

Il nuovo disco dei Tangerine Dream, “Raum”, uscirà il prossimo 25 febbraio su etichette Kscope/Eastgate Music.

Gli attuali membri del gruppo, Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane e Paul Frick, hanno composto questo nuovo lavoro partendo dagli archivi muicali e dagli arrangiamenti Cubase di Edgar Froese fondatore dei Tangerine Dream scomparso il 20 gennaio 2015.

Il primo singolo è la title-track:

Raum:

01 In 256 Zeichen

02 You’re Always on Time

03 Along the Canal

04 Continuum

05 Portico C3

06 What You Should Know About Endings

07 Raum

Credit Foto: Julian Moser