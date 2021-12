“LEADING” è IL NUOVO SINGOLO DEI BEST COAST

Il prossimo 7 gennaio, via Concord, i Best Coast pubblicheranno la versione deluxe del loro quarto album, “Always Tomorrow“, originariamente uscito a febbraio 2020.

La nuova versione conterrà, tra i suoi bonus, le b-side “All Alone”, “Sweetness” e “Birthday”, oltre a una cover di “If It Makes You Happy” di Sheryl Crow e al nuovo singolo “Leading”, che potete ascoltare qui sotto e che vede le Linda Lindas ai backing vocals.

“Non essere in grado di andare in tour e avere un album che apparentemente è stato spazzato sotto il tappeto prima ancora di avere una possibilità, ha fatto un numero su di me non solo come artista, ma anche come essere umano”, spiega Cosentino. “Così, quando “Always Tomorrow” compie due anni e finalmente abbiamo deciso di portare in tour l’album nel modo in cui doveva essere portato in tour, l’album si evolve in qualcosa di nuovo”.

Photo Credit: Caitlyn Ridenour, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons