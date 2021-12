NUOVO ALBUM IN ARRIVO PER I VOIVOD: “PLANET EATERS” è IL PRIMO SINGOLO ANTICIPATORE

I veterani Voivod hanno condiviso il video di “Planet Eaters”, il primo singolo del loro annunciato 15° album in studio, “Synchro Anarchy” (pre-order), in uscita l’11 febbraio.

Il batterista Michel “Away” Langevin ha dichiarato in un comunicato stampa che la band percepiva in “Planet Eaters” una “vibrazione vintage alla Nothingface/Hatröss. La band e Francis Perron al RadicArt Studio hanno dato il loro meglio per realizzarlo in circostanze insolite, il che ci ha portato a chiamarlo Synchro Anarchy“, ha continuato Away. “Sentiamo che il suono e la musica sono al 100 per cento Voivod. Certamente non vediamo l’ora di suonarlo dal vivo“.

Parlando di live, l’edizione deluxe 2-CD di “Synchro Anarchy” contiene l’intero album in studio e il bonus disc “Return to Morgöth Live 2018” una registrazione live completa dell’apparizione in patria per il 35° anniversario dei Voivod al Festival Jonquière En Musique il 29 giugno 2018.

Tracklist:

1. Paranormalium

2. Synchro Anarchy

3. Planet Eaters

4. Mind Clock

5. Sleeves Off

6. Holographic Thinking

7. The World Today

8. Quest For Nothing

9. Memory Failure