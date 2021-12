RUTH RADELET (VOCE DEI CHROMATICS) RENDE NOTA LA SUA COVER DI “TWILIGHT” DI ELLIOTT SMITH

Ruth Radelet (ex frontwoman dei Chromatics) ha condiviso una cover della canzone “Twilight” di Elliott Smith del 2004. È l’ultima uscita nella serie di singoli di cover dell’etichetta Kill Rock Stars per il 30° anniversario.



In un comunicato stampa, la Radelet dichiara: “Crescendo a Portland, non potevo non essere influenzata da Elliott Smith – la sua musica era proprio li, ovunque. Ho ancora una sorta di nostalgia ogni volta che sento una delle sue canzoni e assocerò per sempre la sua musica al tempo piovoso e al sentimento grintoso da piccola città che Portland aveva allora. Elliott era un brillante autore di canzoni, e sono sempre stata colpita dalla sua capacità di creare melodie così belle e orecchiabili intorno a testi devastanti e tristi. ‘Twilight’ è un bellissimo esempio di questo, e una delle mie canzoni preferite. Ho avuto l’idea di farne una cover molti anni fa e sono grata di aver avuto l’opportunità di farlo per i ragazzi di Kill Rock Stars, che hanno pubblicato così tanto di Elliott e sono stati una forza così importante nella storia della musica del nord-ovest. Questa è per te, Elliott, grazie di tutto“.

Ricordiamo che in agosto, i Chromatics hanno annunciato il loro scioglimento.