TRACK: FRESH

Dopo l’EP “The Summer I Got Good At Guitar”, uscito lo scorso aprile via Specialist Subject Records, i Fresh ritornano ora con materiale inedito.

La band londinese capitanata da Kathryn Woods ha infatti condiviso il nuovo singolo “Morgan & Joanne”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice la frontwoman riguardo al loro nuovo pezzo: “Ho scritto “Morgan & Joanne” perché sono stata colpita dal fascino di Morgan e Joanne e da come hanno trasformato quello che poteva essere un tipico primo appuntamento in un’avventura. La canzone parla della magia di incontrare qualcuno che ti piace davvero per la prima volta e di fuggire con loro in un regno diverso. Penso che i media popolari e le narrazioni storiche tendano a rendere tragiche le relazioni omosessuali invece di concentrarsi su tutta la gioia e le possibilità che hanno, così ho voluto mettere una canzone dolce, divertente e potente per contrastare un po’ questa tendenza”.

Il brano, dalle influenze punk-pop, è pieno di chitarre e di splendide melodie: intenso, fresco e frizzante! Davvero irresistibile!

Listen & Follow

Fresh: Bandcamp | Spotify