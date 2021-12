BRUCE SPRINGSTEEN HA VENDUTO IL SUO INTERO CATALOGO ALLA SONY PER 500 MILIONI DI DOLLARI

Il tanto atteso accordo alla fine si è concluso.

Bruce Springsteen ha seguito le orme dei suoi illustri colleghi, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks e molti altri, cedendo i diritti di publishing delle sue canzoni e i master dei suoi album a Sony Music Publishing e Sony Music, per la cifra da capogiro di 500 milioni di dollari.

La notizia, al momento non confermata dalle parti interessate, è data come fatta da più parti (per esempio Rolling Stone).

Il Boss in questo modo rompe di fatto il suo legame con la Columbia Records la sua etichetta storica fin dagli anni ’70.

Appena un anno fa Bob Dylan aveva venduto i suoi diritti musicali alla Universal per 400 milioni di euro.