GLI M83 ANNUNCIANO LA RISTAMPA CHE CELEBRA I 10 ANNI DI “HURRY UP, WE’RE DREAMING”

Gli M83 annunciano la ristampa celebrativa per il decennale di “Hurry Up, We’re Dreaming” disco che il progetto francese guidato dal produttore Anthony Gonzalez pubblicò nell’ottobre del 2011.

L’album tornerà in versione vinile arancione trasparente con copertina alternativa il prossimo 15 aprile 2022 su etichetta Mute.

Il brano “My Tears Are Becoming a Sea” torna per l’occasione disponibile con un nuovo video diretto da Sacha Barbin e Ryan Doubiago che rappresenta, nelle intenzioni dei suoi autori, un prequel alla trilogia video di “Midnight City”, “Reunion” e “Wait”:

Gli ultimi dischi degli M83 sono “DSVII” e la colonna sonora del film “Knife + Heart” entrambi usciti nel 2019.

Credit Foto: Anouck Bertin