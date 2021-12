IN A STATE OF FLUX FESTIVAL: L’UNDICESIMA EDIZIONE è ALLE PORTE

In A State Of Flux, Il festival itinerante dedicato ai generi alternativi, il 30 dicembre 2021 festeggerà sul palco del Circolo Bellezza di Milano la sua undicesima edizione.

Un’edizione speciale pre-capodanno che darà ampio spazio ai sintetizzatori con l’introspettivo darkgaze degli Oneiros Way, il post-punk dalle sfumature shoegaze ed electro-wave degli Æsthetic Will e l’electro-punk tutto da ballare degli ZUG (Zona Utopica Garantita) con Danilo Fatur dei CCCP Fedeli alla Linea. A concludere la serata Depo Dj set.

Nato nel 2016 e liberamente ispirato al glorioso Rollercoaster tour che aveva in line-up The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. e Blur, il festival itinerante dedicato a shoegaze, dream pop, psichedelia e generi affini, porta in giro una sintesi di quella scena che all’estero chiamano “italogaze”.

Negli ultimi anni ha toccato le maggiori città del nord Italia, facendo suonare decine di band tra cui: Stella Diana, In Her Eye, Rev Rev Rev, Cosmetic, We Melt Chocolate, Clustersun, Elizabeth The Second, Yellow Traffic Light, Novanta, Mystic Morning, The Backlash, Pinhdar, Mondaze.

Ecco nel dettaglio le band presenti:

Z.U.G. (Zona Utopica Garantita) rappresentano l’unione delle forze tra i versatili Frasco (Die Lust, SPO) e Jules (Cronaca e Preghiera, Nono), a cui si uniscono il carisma e la presenza di Danilo Fatur (ex CCCP Fedeli alla Linea). Dall’intreccio delle loro personalità e delle loro storie artistiche scaturisce un esplosivo e vitale punk elettronico.

La musica degli ZUG è un connubio tra la body music dei teutonici DAF ed il punk mitragliato dei nostrani CCCP con una particolare vena sperimentale e poetica.

Con alcune convincenti performance live, un EP ed un album uscito nell’aprile del 2020 gli ZUG si propongono nel panorama musicale alternativo europeo ed italiano come portatori di un musica ed unaestetica forte, diretta e radicale.

Æsthetic Will La band dell’hinterland milanese con un singolo all’attivo e con il primo ep in uscita a Gennaio 2022, propone un post-punk dalle sfumature shoegaze con componenti electro-wave dal forte impatto live.