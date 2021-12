SUI SERVIZI STREAMING CI SONO UNA SERIE DI LIVE DEI PINK FLOYD DEI PRIMI ANNI 70: C’è ANCHE UN CONCERTO A ROMA DEL GIUGNO 1971

I Pink Floyd hanno caricato una dozzina di album dal vivo sui servizi di streaming, tutti presi da concerti eseguiti negli anni ’70.

Registrati tra il 1970 e il 1972, i dischi immortalano performance in Europa, Stati Uniti e Canada. La maggior parte dei set attinge da “Atom Heart Mother” (1970), “Meddle” (1971) e “Obscured by Clouds” (1972), ma la collezione contiene anche le prime esecuzioni di canzoni dal loro classico “The Dark Side of the Moon” del 1973: un concerto di Tokyo del 1972 vede la band eseguire l’album quasi per intero, un anno prima della sua pubblicazione.

I Pink Floyd potrebbero aver pubblicato questi album dal vivo per estendere i loro periodi di copyright, spiega la rivista Rolling Stone.



Ecco la lista completa dei titoli:

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Amburgo, Germania Ovest 25 febbraio 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 giugno 1971

Live, Lione 12 giugno 1971, Tokyo 16 marzo 1972

Live in Roma Palaeur 20 giugno 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 giugno 1971 (Live)

Dal vivo a Montreux 18 & 19 settembre 1971

KB Hallen, Copenaghen, dal vivo il 23 settembre 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II, dal vivo il 23 settembre 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Università di Bradford, live 10 ott 1971

Embryo, San Diego, live 17 ott 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971

La band nel frattempo ha anche annunciato l’imminente pubblicazione di una versione restaurata e rielaborata del loro film concerto, “P.U.L.S.E”. Originariamente pubblicato nel 1995, “P.U.L.S.E.” fu registrato durante la tappa europea del “The Division Bell Tour”. Disponibile dal 18 febbraio, il film concerto di “P.U.L.S.E.” sarà disponibile in 2x Blu-ray e 2x DVD deluxe box set, con filmati ri-editati da Aubrey Powell/Hipgnosis dal nastro originale. I preorder sono già attivi.