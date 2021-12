TRACK: MATT JAMES

Sicuramente chi ha vissuto, musicalmente parlando, gli anni ’90 inglesi con passione ricorderà con piacere il nome di Matt James. Non avete capito di chi stiamo parlando? Beh, vi diamo un aiuto…ve li ricordate i Gene? Ma certo. Ecco, chi stava alla batteria? Si, proprio lui, il buon Matt James.

Il nostro non si è mai limitato alla batteria, tanto che negli spettacoli live dei Gene lo si poteva vedere con la chitarra durante memorabili intermezzi acustici. Ora Matt ci prova a muoversi con le sue gambe e siamo già al secondo singolo. Il primo assaggio della sua musica è stato con la deliziosa “A Simple Message”, morbida e acustica, ma ora ecco che le cose si fanno più rumorose con “Snowy Peaks”, che parte leggera, ma poi diventa ben più grintosa, con un cambio di passo centrale che dimostra la vitalità del e l’estro del musicista. Echi del suo passato fanno capolino e la sua penna si dimostra decisamente melodica. Insomma, abbiamo grande fiducia in Matt e siamo felicissimi per il suo ritorno in pista!



Matt James: Facebook