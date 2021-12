GLI E DI THALIA ZEDEK IN ITALIA IN PRIMAVERA

Gli E arriveranno in Italia in primavera a presentare il loro terzo album, “Complications”, uscito ad aprile 2020 via Thrill Jockey.

Saranno due gli appuntamenti con la band alt-rock di Boston composta da Thalia Zedek (Come, Live Skull), Jason Sanford (Neptune) e Gavin McCarthy (Karate) previsti per martedì 31 maggio al Blah Blah di Torino e per mercoledì 1° giugno al Freakout Club di Bologna.

I costi dei biglietti e gli eventuali canali di prevendita non sono ancora stati comunicati.

Complications by E

Photo Credit: Noise Floor Photography