GUARDA CURTIS HARDING LIVE ON KEXP AT HOME

GUARDA CURTIS HARDING LIVE ON KEXP AT HOME

Sempre un piacere vedere il buon Curtis Harding live, anche alla luce di un ultimo disco che ha soddisfatto in pieno le nostre aspettative. Qui è alle prese con un mini live per quelli di KEXP at Home.

Ecco la scaletta:

Hopeful

Can’t Hide It

With You

Explore

I Won’t Let You Down