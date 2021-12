I TELESCOPES TORNANO IN ITALIA A MARZO

Dopo aver pubblicato lo scorso aprile, via Tapete Records, il loro dodicesimo album, “Songs Of Love And Revolution“, i Telescopes annunciano le date del loro tour europeo, che passerà anche per l’Italia.

La storica band space-rock inglese capitanata da Stephen Lawrie sarà nel nostro paese nel mese di marzo per due appuntamenti previsti per lunedì 14 al Freakout Club di Bologna e per martedì 15 al Blah Blah di Torino.

I biglietti per la data emiliana, che costano 10 € + d.p., sono già disponibili su ‘Musicglue.com‘, mentre non abbiamo ancora notizie in merito a costi e canali di prevendita per il live-show piemontese.

Photo Credit: FstopQueen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons