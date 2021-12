THEY MIGHT BE GIANTS

Non un semplice album, ma un’ambiziosa esperienza audiovisiva che include quindici tracce nuove di zecca e un libro di 144 pagine con fotografie realizzate da Brian Karlsson e testi rielaborati in maniera artistica dal designer Paul Sahre impiegando una vecchissima macchina da scrivere – più precisamente, una IBM Selectric degli anni ’70. “Book”, l’ultima fatica in studio dei They Might Be Giants, è senza ombra di dubbio un’opera particolarmente invitante per tutti i collezionisti e gli amanti della musica in formato fisico.

Solo un pezzo da mettere in bella mostra sullo scaffale, quindi? Fortunatamente no. Perché, anche questa volta, la premiata ditta John Flansburgh – John Linnell premia gli ascoltatori con una godibilissima raccolta di canzoni stravaganti, divertenti e “colorate”. Il pop surreale e imprevedibile della band di Brooklyn si evolve seguendo lo spirito dei tempi, ovvero tingendosi di quella sconfortante malinconia che tanto bene abbiamo imparato a conoscere in questi lunghi ed estenuanti mesi pandemici.

In più di qualche occasione, i versi di “Book” sembrano voler raccontare le tristi sorti di un mondo devastato da solitudine e catastrofi varie: bambini divorati da entità sconosciute e vulcani che spuntano fuori dal nulla (“Synopsis For Latecomers”); dinosauri logorati dalla depressione (“Brontosaurus”); disgraziati che salgono in cima alla “statua della libertà dalla gravità” e sognano di galleggiare nel vuoto delle responsabilità (“I Broke My Own Rule”).

A scacciar via le nuvole – come spesso avviene nel caso dei They Might Be Giants – è ancora una volta la musica: la collaborazione tra Linnell e Flansburgh, che prosegue ormai dalla bellezza di quarant’anni, non lascia trasparire segni di invecchiamento. Il motivo è presto detto: il loro approccio alla materia pop resta unico e inimitabile.

Melodie tanto semplici quanto elaborate, a metà strada tra le filastrocche per bambini e la musica colta, si susseguono in un flusso ininterrotto di sonorità e generi di disparata natura. L’unica costante è il power pop che, di volta in volta, viene reso in forme strampalate, genuine o raffinate.

I toni surrealistici della psichedelia più vivace, i ritornelli a dir poco irresistibili, il frequente impiego di strumenti atipici, le armonie vocali talvolta sopraffine e il continuo rincorrersi di richiami ad altre epoche musicali donano ai brani di “Book” il proverbiale fascino senza tempo. Magari non ci sono più i colpi di genio di una volta, ma dalla parte degli stagionati They Might Be Giants ci sono ancora tanta classe e, soprattutto, voglia di divertire e sorprendere. Ci basta e avanza questo.