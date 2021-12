TRACK: UNIFY SEPARATE

Possiamo dire che in questo brano Andrew Montgomery va a riprendere una certa estetica del secondo album dei Geneva? Attenzione non è una critica questa, ma anzi, è un complimento, notando come il percorso dell’artista (che stimiamo moltissimo) sappia ancora tingersi di quei tratti che ci fecero innamorare di lui negli anni ’90, mescolandoli però con l’iconografia che da sempre sta caratterizzando la produzione degli US, band che condivide insieme a Leo Josefsson.

Il nuovo singolo del duo elettronico di Stoccolma Unify Separate è un inno per un mondo in profonda difficoltà. Parla dell'”effetto panoramica“, quando gli astronauti guardano la Terra dallo spazio e si rendono conto di quanto sia piccolo, fragile e bello il nostro pianeta.

Musicalmente la band, in questa visione dall’alto, morbida ma nello stesso tempo epica, si ispira a Blade Runner, Brian Eno e Muse, non facendoci mancare quel taglio cinematografico sempre presente nel suo sound.

Listen & Follow

Unify Separate: Facebook