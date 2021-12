VIDEO: YOU, NOTHING.

A 7 mesi dalla pubblicazione dell’acclamato album d’esordio “Lonely // Lovely”, tornano ad affacciarsi sulle scene i veronesi You, Nothing., una delle shoegaze band italiane più apprezzate del momento.

Registrato da Michele Zamboni e pubblicato dall’altrettanto fedele Floppy Dischi, “Lullaby” è il primo singolo che anticipa il nuovo album della band atteso per il 2022.

Suono che diventa più avvolgente, meno secco e teso. Non crediate che non lasci il segno: la band non perde nulla in potenza, ma diventa più intensa, malinconica e suggestiva. Saremo forse avventati, ma ci sembra di sentire una versione dei My Vitriol “in paradiso”. Un brano eccezionale, accompagnato da un videoclip girato da Nicole Pigozzo e montato da Federico Costanzi, chitarrista della band.

A parlarcene sono gli stessi You, Nothing.: “Lullaby ha avuto una genesi atipica rispetto ai nostri standard per due motivi: il testo è nato prima della musica, ed è stato scritto da Federico, in seguito è stato musicato e arrangiato assieme al resto della band. Si tratta principalmente di una canzone d’amore con sfumature malinconiche, che descrive questo sentimento a partire dalle piccole cose, come un sorriso o il tenersi per mano. Il testo non ha un andamento lineare, non c’è la consequenzialità delle azioni, ma sono tutte sensazioni che sorgono in un momento specifico e che sono portate alla mente in maniera confusa, ma con delicatezza. Il titolo rimanda alla musica e alle voci soffuse che ricordano la dolcezza di una ninna nanna. Il video é un insieme di riprese dei posti e dei momenti migliori, di tre giorni passati insieme in Belgio, tra Bruxelles, Antwerpen e Mechelen, la città di origine e dove attualmente vive Gioia. I colori spenti e l’ambientazione autunnale, vogliono di proposito richiamare l’aria malinconica della canzone. Nel video compare più volte la ruota panoramica del molo di Antwerpen, che abbiamo anche utilizzato come copertina del singolo stesso. Piccola curiosità: tutto il video é stato girato con solamente un iPhone 12, e poi montato da Federico“.

