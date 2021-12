I SLEAFORD MODS FANNO CONTENTI I FAN PUBBLICANDO LA COVER DI “DON’T GO” DEI YAZOO

Gli Sleaford Mods hanno condiviso una cover di “Don’t Go” degli Yazoo.

Il frontman dei SM, Jason Williamson, ha anche condiviso un video di se stesso che balla sulle note brano.

La canzone è sempre stata una delle preferite dai fan nei set dal vivo del duo, ed è stata inclusa nella setlist di un loro recente show a Nottingham.

All I want for Christmas is to cover ‘Don’t Go’ by Yazoo. Out now on all streaming platforms for your kitchen disco pleasure, me owd’s. 🎄 pic.twitter.com/8cwHW5xvhy

— Sleaford Mods (@sleafordmods) December 17, 2021