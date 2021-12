Non priva di difetti, dei quali il peggiore è non riuscire a coronare pienamente le proprie ambizioni, la nuova serie realizzata da Mike Flanagan in casa Netflix è probabilmente il migliore horror visto sul piccolo schermo da tanto tempo a questa parte.

Un cast diretto in maniera corale e davvero in palla, tra i quali svetta probabilmente Hamish Linklater nel ruolo di Padre Paul/Monsignore Pruitt, mette in scena la piccola comunità isolana di Crocket Island. Dove, contestualmente all’arrivo del nuovo parroco, iniziano a verificarsi miracoli quantomeno sospetti, che si dimostreranno poi soltanto il primo tassello di un’imprevedibile carrellata di orrori.

La trama gioca davvero con il fuoco in termini di credibilità, fermandosi però sempre ad un passo dal troppo che stroppia. Merito di Flanagan che ha gestito davvero bene i personaggi, l’alternanza tra una storyline (quest’ultime sono molteplici e davvero ben intrecciate) e l’altra e soprattutto colpi di scena e rivelazioni. La visione tiene dunque incollati allo schermo, incalza ed ammalia. Anche se non mancano momenti deliziosamente gore (come succhia il sangue l’angelo nessuno mai!), la serie più che la spaventare inquieta.

I personaggi sono così tanti e variegati, che diventa impossibile non affezionarsi a qualcuno di essi e seguirne la linea narrativa con particolare empatia.

Dove fallisce allora “Midnight Mass”? Tutta la serie è pervasa da una riflessione sulla fede e sul fanatismo che trapela da ogni dialogo, specie quando sono in scena Father Paul e Bev. La cosa avviene in maniera così ostentata che non possiamo fare a meno di pensare che si tratti di una serie sulla fede, che però fallisce proprio da questo punto di vista. Non riuscendo quindi a proporre una visione, un pensiero coerente a riguardo, ma nemmeno a scatenare domande e riflessioni non fornendo risposte, come invece accadeva in un’altra serie alla quale “Midnight Mass” sembra ammiccare spesso , ossia “The Leftovers” (quella sì un capolavoro).