NEIL YOUNG HA FIDUCIA IN UNA VITTORIA SUL COVID, MA NON ANDRà IN TOUR FINO A QUANDO CI SARà LA PANDEMIA

NEIL YOUNG HA FIDUCIA IN UNA VITTORIA SUL COVID, MA NON ANDRà IN TOUR FINO A QUANDO CI SARà LA PANDEMIA

Neil Young ha appena pubblicato “Barn”, con i Crazy Horse, ma, come ha ribadito, i fan non lo vedranno in tour finché il COVID non sarà stato sconfitto.

Durante l’ultima apparizione di Young da Howard Stern, il musicista ha ribadito la sua posizione sulle esibizioni dal vivo nell’era del COVID.

“Questo è un momento incredibile nella storia dell’umanità“, ha detto a Stern. “Non c’è mai stato niente di simile. Potremmo essere in grado di batterlo. Possiamo ancora batterlo. Non c’è motivo per cui non possiamo. Se fossimo uniti, potremmo dedicarci a questo. E ho fiducia che possiamo farlo. La gente però non è realistica e non è scientifica. Se seguissimo le regole della scienza, e tutti si vaccinassero, avremmo molte più possibilità. Penso che ce la faremo. Penso che riusciremo a ribaltare la situazione. Abbiamo un sacco di gente intelligente nel mondo con un sacco di grandi idee. E più amore c’è nel mondo, più daremo forza a quelle idee. Faremo in modo che questo accada“.

Young aveva già parlato del suo rifiuto di suonare dal vivo durante la pandemia, dicendo in un’intervista con Rolling Stone all’inizio di questo mese: “Non voglio mettere la gente in pericolo. Non voglio che la gente mi veda là fuori e creda che per me va tutto vada bene. No, non penso che tutto vada bene“.

Photo: Per Ole Hagen, CC BY-SA 1.0, via Wikimedia Commons