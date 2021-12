QUINTO ALBUM PER FATHER JOHN MISTY IN ARRIVO AD APRILE

In questi giorni la Bella Union ha spedito ai fan un vinile di spoken-word in cui si annuncia l’uscita del quinto LP di Father John Misty: la prestigiosa label inglese, infatti, pubblicherà – insieme a Sub Pop Records – “Chloe And The Next 20th Century” il prossimo 8 aprile.

Questo il messaggio che potete ascoltare in un video caricato da un utente di Reddit:

“Disponibile l’8 aprile 2022 su Sub Pop e Bella Union. Il nuovo album di Father John Misty: Chloe And The Next 20th Century. Prendilo su vinile, CD, l’altro, cassetta. E in una bellissima edizione deluxe cartonata con artwork espanso e molto altro. È tutto vero? Lo è. Questo è l’album. Lo stai ascoltando proprio ora. Che bello. Undici nuove tracce prodotte da Jonathan Wilson e Josh Tillman. Chloe And The Next 20th Century. E’ tecnicamente nuovo.”

Al momento non ci sono altre informazioni riguardo al successore di “God’s Favorite Customer” (2018), ma siamo certi che nelle prossime settimane il quarantenne musicista nativo del Maryland inizierà a condividere nuova musica con i fan.

Photo Credit: Emma Tillman