VIDEO: MAIORANO

“Golden rags” è il nuovo singolo degli italo-berlinesi Maiorano, quartetto che, come dicono le note stampa, centrifuga 50 anni di influenze rock in una miscela sonora stilosa e irresistibile, tra i Clash di “Sandinista” e i Madness, la classe di Elvis Costello e l’energia degli Arctic Monkeys.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo lavoro edito dalla svedese Something Beautiful Recordings, in arrivo nella primavera del 2022.

Cieliegina sulla torta, l’irresistibile videoclip diretto dall’artista Victor Puigcerver, che ha messo in scena una bizzarra situazione felliniana nel giardino di una casa fuori Berlino.

Listen & Follow

Maiorano: Facebook