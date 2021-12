ARRIVERA’ SU DISNEY+ LA SERIE TV ISPIRATA AL FILM “THE GOONIES”

La Disney ha in ballo lo sviluppo di una serie TV ispirata ai Goonies.

Il progetto, originariamente chiamato “Untitled Film Re-Enactment Project”, era stato inizialmente abbozzato in un testo dalla scrittrice Sarah Watson per la Fox. Il network, tuttavia, aveva rifiutato il progetto perché lo riteneva “dal taglio un po’ troppo giovane” per la rete.

Come riportato da Variety, la serie è ora in fase di sviluppo per Disney+ con il nuovo titolo “Our Time”. La serie seguirà un’insegnante che aiuta i suoi studenti a ricreare il film del 1985 in modo identico, nella sua interezza.

Parlando del progetto, il vicepresidente esecutivo e capo dello sviluppo della Warner Bros. Television, Clancy Collins White, ha detto: “Sarah ha lavorato senza sosta per consegnare questa incredibile sceneggiatura, l’abbiamo letta e poi il mondo si è fermato per il COVID. Così siamo tornati molti mesi dopo e abbiamo finito il bellissimo pilot ed era un cast incredibile, ma purtroppo un po’ troppo giovane per la Fox. E così abbiamo subito ingranato la marcia più alta e l’abbiamo portato a casa. L’accordo con Disney+ ha richiesto un po’ di tempo, ma siamo davvero entusiasti di andare avanti“.

“Our Time” sarà prodotto da The Donner Company e dalla Amblin Partners di Steven Spielberg. Ricordiamo bene che il film “The Goonies” era basato su una storia proprio di Spielberg, che poi fu produttore esecutivo. La Donner Company è la società di produzione del defunto Richard Donner, che ha diretto il film originale.