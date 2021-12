C’è LA FIGURA DI KURT COBAIN DEI NIRVANA COME ISPIRATORE DELLE GESTA DI ROBERT PATTINSON IN “THE BATMAN”

Il regista di “The Batman”, Matt Reeves, ha spiegato come il personaggio di Robert Pattinson sia stato ispirato da Kurt Cobain dei Nirvana.

In una nuova intervista a Empire Reeves infatti si è aperto su come Cobain abbia ispirato l’ultima versione di Bruce Wayne: “Quando scrivo, ascolto la musica e mentre scrivevo questo film, ho messo su ‘Something In The Way’ dei Nirvana. È stato allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che fare di Bruce Wayne la versione playboy che abbiamo già visto, c’è un’altra versione che ha vissuto una grande tragedia ed è diventato un recluso“.

Reeves ha poi discusso di come credeva che Pattinson fosse perfetto per la parte dopo aver assistito alla sua performance nel film del 2017 “Good Time”. Ha detto: “In quel film potevi davvero sentire la sua vulnerabilità e disperazione, ma potevi anche sentire il suo potere. Ho pensato che fosse un ottimo mix. Ha anche quella cosa di Kurt Cobain, dove sembra una rock star, ma senti anche che potrebbe essere un recluso. Così ho iniziato a fare questa connessione con Last Days di Gus Van Sant e l’idea di questa versione romanzata di Kurt Cobain, che si trova in questa specie di maniero decadente“.

“The Batman” è diretto da Reeves, basandosi su una sceneggiatura dello stesso Reeves e Peter Craig. La colonna sonora del film è del compositore premio Oscar Michael Giacchino. L’uscita di “The Batman” nei cinema è prevista per il 4 marzo 2022.

Photo: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons