TRACK: MATTHEW STEVEN WHITAKER

Matthew Steven Whitaker è un giovane songwriter del Tennessee.

All’attivo lo statunitense ha solo un singolo, “Self Reflection”, ma ora arriva un altro nuovo brano, “4th Of July”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano, che parla di una rottura sentimentale avvenuta proprio il 4 luglio, mostra la fragilità del folk-singer del Tennessee che è inizialmente accompagnato dalla chitarra acustica e da percussioni che non hanno paura di entrare e di far sentire la loro importante presenza, solo in seugito si aggiungeranno anche synth e piano per arricchire la strumentazione: intimità e malinconia, per un pezzo dai toni riflessivi e gentili!

Listen & Follow

Matthew Steve Whitaker: Soundcloud