“Vita Condivisa” è l’antidoto che Cristiano Alberici (X-Mary, Cristio) ha scelto per combattere i troppi mesi passati in attesa di riprendere a suonare, di rientrare in quel mondo girovago e affannato così familiare ai musicisti per troppo tempo orfani di date e concerti. Il quarto disco del suo progetto HOFAME è stato prodotto da Marco Giacomini, impegnato anche a chitarra elettrica, basso, voce, sintetizzatore, con Camilla Chioda, Giacomo Giunchedi, Michele Napoli alla batteria e Michele Arancio al clarinetto.

Una formazione in continuo mutamento al lavoro in ventisei minuti che spaziano tra indie pop, rock, new wave e lo-fi, ritmi spesso giocosi come quelli di “Non chiedere mai” e “Siamo figli liberi” si sposano piuttosto bene con un lato più cantautoriale che non perde mai l’ironia e si avventura in arrangiamenti minimali e grintosi con “I favoriti della luna” e “Perché non stai con me”. Cambia marcia da “Raggio verde” in poi questo quarto disco, rivelando un’anima più elettrica e eclettica che contagia “Si è perso”, “Lolò” e la psichedelica “Abiti scomodi”.

“Dimmi che se tu vuoi si farà” recita la title track incitando ad uscire e tornare a vivere, in una forma ben più concreta e meno abusata del classico si può fare, Canzoni libere, emancipate le ha definite Alberici e non va molto lontano dalla verità in un album solido, che mette al centro la vita quotidiana.