TRACK: KINDSIGHT Don’t You Grow Up

Ma quanto sono diventati bravi i Kindsight? Questa nuovca canzone è zucchero filato, è miele prelibato, è trionfo guitar pop a cui è impossibile resistere. Forse mai spigliati come in questa occasione, i nostri ragazzi mettono insieme un gusto tanto anni ’80 quanto ’90 e poi acco la spruzzata classica di quel gusto melodico che tutte le band scandinave sembrano avere innato nel DNA.

La band dice così del brano: “Scritto in un tempo in cui pensavamo che per essere una rock band di adolescenti al sole, dovevi scrivere canzoni su adolescenti al sole“, dicono. Ottimismo e freschezza che ci colpiscono e noi innamorati ne vogliamo ancora, ancora e ancora. Quando partono i chitarroni finali noi siamo già in estasi che balliamo per tutta la stanza.

Occhio che il loro attesissimo album di debutto sarà pubblicato dall’etichetta indie svedese Rama Lama Records all’inizio del 2022. Ed è già attesa spasmodica!

Don’t You Grow Up by Kindsight

Listen & Follow

Kindsight: Facebook