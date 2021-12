ALBUM: RENEE

Renato D’Amico in arte Renee esordisce su Ferramenta Dischi ma il suo è un nome già conosciuto e noto ai più attenti, visto che ha prodotto “Latte di Soia” di Postino e “Toccaterra” di Emma Nolde prima di lanciarsi in questa nuova avventura. Il D’Amico musicista e cantautore che ritroviamo nei dodici brani di “A Casa Mia” è uno sperimentatore che non rinuncia a spunti melodici in bilico tra pop, elettronica, pianoforte e arpeggi acustici.

Un sound ibrido e moderno ottenuto utilizzando nastri, riverberi analogici (EMT) e microfoni d’epoca per raccontare paure adolescenziali, amori sbagliati, traslochi, il continuo cambiamento simboleggiato da ritmi che profumano di soul e rap con momenti più sincopati e altri dove le armonie prendono il sopravvento.

Renee si muove su terreni già battuti ma trova ben presto la sua strada grazie a brani come “Ridere” o “Mammifero” e “Quante Volte” camminando sulle orme di artisti come Davide Shorty e Rareş che provano a svecchiare il cantautorato nostrano portandolo verso nuovi lidi. D’Amico ha tutte le carte in regola per riuscirci e nulla da invidiare a colleghi per ora più famosi.

