GUARDA THOM YORKE CHE ESEGUE UN BRANO DEI THE SMILE, “FREE IN THE KNOWLEDGE”, ALLA ROYAL ALBERT HALL

È emerso un filmato di Thom Yorke che esegue la canzone dei The Smile “Free In The Knowledge” alla Royal Albert Hall. In ottobre, il frontman dei Radiohead aveva fatto un unico concerto a Londra, come parte dell’evento Letters Live.

Durante lo spettacolo aveva eseguito “Free In The Knowledge”, una canzone precedentemente ascoltata solo come parte di una prova dei The Smile, condivisa su Instagram all’inizio di questo mese.

Yorke aveva dedicato la canzone ai suoi colleghi musicisti del Regno Unito, prendendo in giro il famoso appello di Rishi Sunak per gli artisti di riqualificarsi in altre discipline durante la pandemia.

Ha detto ai presenti: “Sono un musicista britannico e mi è stato detto durante la pandemia, insieme a tutti i musicisti britannici, che dovremmo considerare di riqualificarci. E poi dopo, quando finalmente ce ne siamo andati, ci hanno detto che comunque non avevamo più bisogno di andare in tour, vero? In giro per l’Europa. Quindi forse faccio parte di una razza in via di estinzione, chi lo sa? Voglio eseguire una canzone che ho scritto con la mia nuova band, gli Smile, durante quel periodo, la dedicoa tutti i miei colleghi musicisti britannici. Si chiama ‘Free In The Knowledge‘”.

The Smile sono composti da Yorke e dal compagno di band dei Radiohead Jonny Greenwood, insieme al batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner.