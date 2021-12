6 LUGLIO: A LUCCA ARRIVA LA DOPPIETTA LIAM GALLAGHER E KASABIAN

Il 6 luglio Liam Gallagher recupererà il concerto del Lucca Summer Festival in previsione prima per l’edizione 2020 e poi per quella 2021, sempre rinviato causa della pandemia. Ora ecco la novità: all’ex cantante degli Oasis, per lo show in Piazza Napoleone, si aggiungono anche i Kasabian. Sarà l’occasione, per la band di Serge Pizzorno (ormai orfana di Tom Meighan), di presentare live nel nostro Paese il nuovo album (del quale attendiamo future notizie), anticipato dal singolo “Alygatyr”.

I biglietti per il concerto di Liam Gallagher già in possesso degli spettatori rimarranno validi. Nuove disponibilità di biglietti per il live sono in vendita da questa mattina sul classico circuito TicketOne.