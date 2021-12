ANTHONY KIEDIS E DAVE NAVARRO, INSIEME PER RIFARE IL CLASSICO DI LOU REED “WALK ON THE WILD SIDE”

Inaspettata reunion, per un concerto di beneficenza chiamato Above Ground a beneficio di MusiCares al Fonda Theater di Los Angeles, il 20 dicembre, con il leader dei Chili Peppers, Anthony Kiedis, che, per un’interpretazione del classico di Lou Reed “Walk on the Wild Side”, ritrova il suo ex compagno di band Dave Navarro.

E’ stato proprio Navarro a mettere in piedi questo concerto benifico, con performance che rendevano omaggio a “Never Mind the Bollocks” dei Sex Pistols e “Transformer” di Lou Reed. E tra i vari ospiti c’era pure Kiedis che ha eseguito questo classico di Lou Reed proprio con Navarro.

Photo: tatu43, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons