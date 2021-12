TOP TEN ALBUM 2021 DI MICHELE BRIGANTE SANSEVERINO

#10) MOGWAI

As Love Continues

[ Rock Action ]

LEGGI LA RECENSIONE

Silenzio. Rumore. Un’immersione ad occhi aperti tra queste scintillanti trame strumentali, il ritrovarsi in una chiesa del Worcestershire, mentre il pianeta sembra, ogni giorno che passa, più vicino al collasso definitivo; mentre gli ultimi barlumi di un amore brutale, indomito, irrazionale vengono scolpiti, per sempre, a futura memoria, lungo i solchi di un vinile.

#9) JERUSALEM IN MY HEART

Qalaq

[ Constellation Records ]

LEGGI LA RECENSIONE

Il cielo infuocato di Beirut è il cielo infuocato di chiunque abbia a cuore un mondo più giusto; indipendentemente dalla sponda di Mediterraneo sulla quale viviamo, indipendentemente dal nostro quartiere, dalla nostra città, dal nostro paese, perché, in fondo, siamo tutti sulla medesima terra, sotto questo medesimo cielo, che non deve essere più avvolto dalle fiamme dell’odio e delle bombe, ma deve tornare a risplendere solamente per la preziosa e luminosa presenza delle stelle.

#8) VIAGRA BOYS

Welfare Jazz

[ Year0001 ]

LEGGI LA RECENSIONE

Possiamo essere prevedibili se non abbiamo i nostri sentimenti, se non ci poniamo dei veri obiettivi. Vi stiamo dicendo che sentimenti ed obiettivi sono una perdita di tempo? Ma poi qual è il risultato raggiunto? Un mondo vuoto nel quale siamo circondati da sostanze tossiche, informazioni false, monumenti alla misoginia, al machismo, alla auto-celebrazione e alla strafottenza assoluta che, da un momento all’altro, ci crolleranno inevitabilmente addosso, mostrandoci quanto siamo fragili e soprattutto quanto siamo stupidi.

#7) GOD IS AN ASTRONAUT

Ghost Tapes #10

[ Napalm Records ]

LEGGI LA RECENSIONE

Le vette e le depressioni dei mari lunari, la vista di quel pianeta verde ed azzurro, che sembra quasi essere a portata di mano, le nubi maligne che lo avvolgono e che assumono i contorni di un oscuro e minaccioso presagio, le inquietudini spaventose di quelle vite sepolte, la solitudine cosmica che dissolve i nostri sentimenti e i nostri pensieri, mentre quei tre aerei a reazione sembrano pronti a sganciare il loro contenuto di odio sull’inerme e impotente pianeta.

#6) DRY CLEANING

New Long Leg

[ 4AD ]

LEGGI LA RECENSIONE

Le nostre città affogano in un grigiore surreale, ma i media preferiscono, sempre più spesso, soffermarsi su un semplice dettaglio e su di esso, isolando dal contesto, costruiscono una versione artefatta, artificiale ed asimmetrica della realtà; noi, invece, siamo unicamente delle comparse, indossiamo delle maschere, pronunciamo delle battute, facciamo delle scelte e compiamo delle azioni che, ovviamente, erano già state ampiamente previste, studiate, iniettate, senza che ce ne rendessimo conto, nella nostra povera mente.

#5) IOSONOUNCANE

IRA

[ Trovarobato/RCA Numero Uno ]

LEGGI LA RECENSIONE

Le singole idee vengono destrutturate, sintetizzate in elementi musicali eterogenei, in modo che, una volta connessi nuovamente tra loro, possano suscitare emozioni nell’ascoltatore, catturarne l’attenzione e proiettare, sullo schermo della sua mente, concetti, immagini, impressioni, forme, che siano direttamente collegate a quella che è la nostra storia comune, le nostre tradizioni, la nostra umanità, il nostro passato, il nostro sguardo bisognoso d’essere rivolto verso un futuro che sia migliore.

#4) GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR

G_d’s Pee AT THE STATE’S END

[ Constellation Records ]

LEGGI LA RECENSIONE

Non esiste alcuna democrazia, né libertà, né giustizia; i diversi governi hanno fallito, tutti, senza alcuna eccezione. Non solo, quindi, quelli che qui, in Occidente, amiamo definire stati canaglia, dittature militari, teocrazie assolutiste, regimi dispotici o autoritari, ma anche i nostri stessi parlamenti, le nostre istituzioni civili e militari, le nostre forze di polizia e tutto ciò che è connesso, direttamente o indirettamente, al sistema di potere/controllo dominante, compresi i vecchi ed i nuovi media. Sono tutti ugualmente responsabili del baratro nel quale il pianeta sta per cadere e adesso che il processo di auto-distruzione è irreversibile, non ci resta che prenderne atto ed attendere l’auspicabile fine.

#3) LOW

HEY WHAT

[ Sub Pop ]

LEGGI LA RECENSIONE

Dietro quelle macchine continuiamo ad esserci noi, con i nostri pregi e con i nostri difetti, con le nostre grandi colpe e omissioni, ma anche con tutti gli atti di eroismo, di solidarietà, di umanità, dei quali possiamo essere capaci. Non è la fine, dunque, è semplicemente un ennesimo nuovo inizio, magari su un piano più astratto ed invisibile, più distorto e strepitante, ma – oltre i loop e il glaciale e dissonante tocco delle macchine – restano i nostri sentimenti, il canto limpido delle nostre voci, l’ordinato equilibrio della natura: una bellezza che nessun computer, per quanto potente, potrà mai replicare.

#2) IDLES

CRAWLER

[ Partisan ]

LEGGI LA RECENSIONE

Il viaggio emotivo attraverso le nostre vulnerabilità, ma anche attraverso i nostri coraggiosi, anche se rari, atti di rifiuto, di coraggio e di ribellione contro il sistema, un viaggio che ha messo in evidenza tutti gli odiosi cliché e i meschini luoghi comuni con cui tentiamo di giustificare i nostri comportamenti e le nostre scelte, ora, giunge, finalmente, a conclusione: il mostro egoista e individualista è uscito allo scoperto e ora non ci resta che farlo a pezzi, liberandoci da tutte quelle tossiche dipendenze che alterano le nostre percezioni, rendendoci schiavi di qualcuno o di qualcosa che non fa altro che consumarci e rovinarci la vita.

#1) SLEAFORD MODS

Spare Ribs

[ Rough Trade Recods ]

LEGGI LA RECENSIONE

Questo nostro mondo si è risvegliato molto più piccolo e arrabbiato, molto più solo e malato, molto più cattivo e diffidente, molto più impaurito e soggiogato da quelle oscure forze – conservatrici e capitaliste – che spazzano via qualsiasi idea di equità, di legalità, di correttezza, di gentilezza umana, nel nome della Brexit, della crisi sanitaria, della ripresa economica, dell’isolamento forzato. Ricordi quando sorseggiavamo, tranquillamente, una pinta di birra, mentre in sottofondo, da una radio gracchiante, qualcuno cantava che Londra stava chiamando? Forse era solamente un sogno, perché, ormai, nessuno più chiama nessuno; siamo troppo impegnati a stare nascosti, a dare la colpa a qualcun altro e a sputare veleno su chiunque ci dicono sia il nostro nuovo, terribile e temibile nemico.