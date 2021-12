FRANCESCO BIANCONI (BAUSTELLE): IN ARRIVO UN NUOVO ALBUM, ANTICIPATO DALLA COVER DI “PLAYA” IN DUETTO CON BABY K

Quasi in punta di piedi Francesco Bianconi, leader dei Baustelle ma che si sta trovando a suo agio anche in veste solista, annuncia un nuovo singolo e anche un nuovo album in arrivo a breve. In un comunicato su Facebook che vi riportiamo Bianconi (il suo “Forever” non ci aveva fatto impazzire, dobbiamo essere sinceri) annuncia il duetto con Baby K su un brano che ormai fa parte del repertorio dello stesso artista dal vivo, ovvero “Playa” (in unscita il 7 gennaio). Quello che colpisce è come questo brano, a detta dell’artista, sarà l’antipasto proprio di un album atteso a gennaio.

Beh, restiamo con le antenne alzate: Bianconi è “on fire”.

È Natale, arrivano la bontà e le buone notizie, come è giusto che sia.

La prima è che il 7 gennaio esce “Playa”, una canzone che ho cantato tanto durante questo tempo di pandemia e che mi ha aperto il cuore e aiutato sul serio a sopravvivere. La seconda notizia è che la canto insieme a Baby K, che della canzone è l’originale autrice e interprete e che, come sentirete, riuscirà a toccarvi l’anima anche in questa versione notturna del pezzo.

La terza notizia è che “Playa” è un estratto di un mio disco nuovo che uscirà anche lui a gennaio.

Ma di questo parleremo in un’altra occasione.

Per adesso mantenete la calma, fate i bravi, e buone feste.