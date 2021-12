JONI MITCHELL SVELA IL SUO PRIMO VIDEO IN ASSOLUTO: E’ PER LA CANZONE “RIVER”

JONI MITCHELL SVELA IL SUO PRIMO VIDEO IN ASSOLUTO: E’ PER LA CANZONE “RIVER”

Joni Mitchell ha condiviso il suo primo video musicale ufficiale per il classico brano “River”, pubblicato nel 1971. La canzone era contenuta nel seminale album “Blue” della cantautrice e negli anni è diventata un malinconico punto fermo del Natale.

“River” è un video d’animazione curato dal regista Matvey Rezanov e dagli Skazka Studios.

In una dichiarazione, l’artista ha detto: “‘River’ esprime il rimpianto per la fine di una relazione, ma è anche sull’essere soli nel periodo natalizio. Una canzone di Natale per le persone che si sentono sole a Natale! Abbiamo bisogno di una canzone così“.

Il 22 dicembre, la Mitchell è stata celebrata al 2021 Kennedy Center Honors, dove ha ricevuto un premio alla carriera. All’evento, artisti del calibro di Ellie Goulding, Norah Jones e Brittany Howard hanno reso omaggio all’iconica musicista, eseguendo le loro versioni di alcune delle sue canzoni più amate.

Il presidente Joe Biden ha tenuto un discorso in suo onore, dicendo: “Le tue parole e melodie toccano le parti più profonde delle nostre anime. La Mitchell ha la capacità di amare con abbandono, e lo fa lasciandoci entrare, condividendo ciò che è profondamente personale e tuttavia universale. È per questo che milioni di persone ascoltano le sue canzoni e sentono che sono state scritte solo per loro“.

Photo: Library of Congress Life, CC0, via Wikimedia Commons