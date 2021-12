TRACK: FATHERSON

Il prossimo 25 febbraio, via Easy Life Records, i Fatherson pubblicheranno il loro quarto album, “Normal Fear”, che arriva a quasi tre anni e mezzo di distanza dal precedente, “Sum Of All Your Parts”.

Registrato nell’ottobre dello scorso anno ai RAK Studios di Londra, il nuovo LP della band di Kilmarnock è stato prodotto da Steph Marziano (Hayley Williams, Denai Moore, Mumford & Sons).

Il loro nuovo singolo si chiama “Honest To God” e qui sotto lo potete ascoltare nel player Spotify oppure potete vedere il video della live session.

Cantato dal frontman Ross Leighton al piano, il brano è scarno a livello strumentale (salvo una breve e rumorosa inserzione poco dopo 1’30”), ma assolutamente toccante: emozioni vive, sincere e intense!

Listen & Follow

Fatherson: Soundcloud | Spotify