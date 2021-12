ALBUM: PANOPHONIC

Mette in campo, ancora una volta, tutto il suo eclettismo il buon Tom Lugo, che conosciamo benissimo per il suo amore veros chitarre distorte e suono oscuri e pesanti. Beh, non questa nuova uscita a nome Panophonic, uno dei suoi tanti progetti, ecco che l’ambientazione intorno a noi cambia decisamente.

euphoric by Panophonic

E’ un mondo minimale, soave e più leggero quello che Tom dischiude davanti ai nostri occhi. Potremmo definirla tranquillamente una musica adatta a rilassarci, a chiudere gli occhi e finalmente mettere da parte tutte le fatiche di un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Se la musica deve e può essere fonte di rilassamento e via per farci dimenticare le brutture che ci circondano, beh, ecco che il disco dei Panophonic diventa assolutamente di pregio sotto quest’ottica. Spazi dilatati ed eterei, suggestivi tocchi di chitarra che si sposano ai synth, per creare sensazioni di pace e benessere.

Il mondo di Tom questa volta non è scuro, ma anzi, avvolto di luce buona e calda.

