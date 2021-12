BONO ESEGUE IL CLASSICO DEGLI U2 “RUNNING TO STAND STILL” NELLA CONSUETA SERATA A FAVORE DEI SENZATETTO DI DUBLINO

Dura ormai da una decina d’anni la tradizione messa in piedi da Glen Hansard, ovvero suonare in Grafton Street a Dublino, la vigilia di Natale, per raccogliere fondi per gli enti di beneficenza per i senzatetto della città. Molti altri musicisti irlandesi si sono uniti a lui nel corso degli anni. Per il secondo anno di fila, a causa delle restrizioni COVID, non si è potuto andare nei consueti posti ma si è comunque riusciti a fare lo show nella St. Patrick’s Cathedral, con tutti i proventi andati alla Simon Community di Dublino.

Nel corso della serata, Hansard e Damien Rice sono stati accompagnati da artisti del calibro di Shane McGowan, che ha fatto una rara apparizione pubblica per cantare “Dirty Old Town” e anche Bono è è apparso nel mezzo della trasmissione, parlando dell’importanza di questo tipo di manifestazioni, eseguendo una commovente interpretazione di “Running To Stand Still”, con Handard e Rice a suonare nella sua backing band improvvisata.

Photo: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons