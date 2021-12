JOHN DARNIELLE DEI MOUNTAIN GOATS CONDIVIDE UNA CANZONE IN CUI ANNUNCIA DI AVER PRESO IL COVID

Anche John Darnielle dei Mountain Goats è uno dei tanti artisti che ha preso il Covid-19.

Il cinquantaquatrenne musicista nativo dell’Indiana aveva concluso da pochi giorni in North Carolina il tour autunnale della sua band.

Lo statunitense ha condiviso sui social network del suo gruppo una nuova canzone di quattro minuti riguardo al fatto di essersi ammalato e all’importanza di sottoporsi a un test (in particolare se si è appena stati a un concerto dei Mountain Goats).

“Well if you noticed / That my voice / Doesn’t sound / Like its usual self / That’s because I’ve got COVID-19”, canta Darnielle nell’intro, aggiungendo poi che “non morirà” e che “è vaccinato e sta al massimo”.

