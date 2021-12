THE UNFORGIVABLE

THE UNFORGIVABLE regia di Nora Fingscheidt, 2021

L’imperdonabile del titolo è Sandra Bullock, debitamente struccata e visibilmente sfregiata dal botox (più che dall’età), nel ruolo di una “cop killer” che si ritrova a doversi reintegrare nel brutale mondo reale dopo 20 anni di carcere.

Ovviamente niente andrà come la poverina aveva immaginato, mentre invece per lo spettatore, dopo 5 minuti di film e la consueta carrellata di personaggi (i fratelli in cerca di vendetta, la famiglia medio-borghese perfetta che ha adottato la sorella, la moglie nera dell’avvocato), è tutto troppo chiaro.

Rimangono però una Seattle dura, nebbiosa e inospitale, fotografata con gran realismo e una serie di ottime intepretazione all’insegna del “less is better“, capeggiata ovviamente da quella di Vincent D’Onofrio, un attore che mi piacerebbe vedere molto più attivo.