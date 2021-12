I THURSDAY RENDONO NOTA LA LORO COVER DI “DANCING IN THE DARK”, CLASSICO DI BRUCE SPRINGSTEEN

A giugno, i membri dei Thursday, affiancati da Jordan Olds alle tastiere avevano coverizzato “Dancing in the Dark” di Bruce Springsteen per un video di Two Minutes to Late Night, per finanziare il trattamento del cancro di Andy Bustillos. I Thursday in questi giorni, causa pandemia, sono stati costretti ad annullare tutti i loro show e così i ragazzi di 2MTLN hanno reso disponibile la cover su Bandcamp, con i proventi che andranno direttamente ai Thursday stessi.

“I nostri amici dei Thursday hanno dovuto cancellare i loro prossimi spettacoli a causa del Covid-19, con conseguente perdita di entrate sia per loro stessi che per la loro crew“, scrivono. “Tutti i soldi delle vendite di questo singolo saranno dati alla band. Grazie per il supporto“.