PATTI SMITH RICEVE LA CHIAVE DELLA CITTà DI NEW YORK

Ieri Patti Smith è stata insignita della Chiave della Città di New York dal sindaco uscente Bill De Blasio in quello che sarà l’ultimo lunedì del suo mandato.

In precedenza gente come Clive Davis, Spike Lee e il senatore Chuck Schumer avevano già conquistato questo onore.

Durante la cerimonia De Blasio ha detto che la Smith “ha un’autenticità che non si trova in molti posti”.

Ha poi aggiunto: “Ha fatto così tanto per illuminare la strada e lo ha fatto qui a New York City ed è stata un membro quintessenziale di quella fioritura musicale che è avvenuta in questa città e oltre”.

Dopo aver accettato la chiave, Patti Smith, che compirà 75 anni tra un paio di giorni, ha fatto il suo discorso, definendo l’onore “fantastico”. Ha anche detto: “Vorrei poter dare a New York City la chiave di me, perché è così che mi sento per la nostra città”.

Ha aggiunto: “Ricevere questo a 75 anni, mi fa guardare ancora più avanti ai prossimi 25 anni”.

Qui sotto potete vedere le immagini della cerimonia e al minuto 40:25 è possibile vedere la Smith cantare “Ghost Dance” insieme a Lenny Kaye.

Photo Credit: Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons