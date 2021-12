ALBUM: FORTITUDE VALLEY

Dopo essere stata la tastierista in numerose band (tra cui i Tigercats), nel 2019 Laura Kovic ha deciso di fondare i Fortitude Valley, in cui è la principale songwriter, nonché frontwoman e chitarrista: il supergruppo indie-pop, che prende il nome da un’area della sua città natale, Brisbane in Australia, vede nella sua line-up anche Greg Ullyart (basso) dei Night Flowers e Daniel Ellis (chitarra) e Nathan Stephens Griffin (batteria) dei Martha.

Se già un paio di anni fa, proprio in questa rubrica, vi avevamo fatto ascoltare il loro primo singolo “Wreck”, presente anche su questo esordio full-length, purtroppo la pandemia ha fatto modificare i programmi alla band di stanza nel Regno Unito, che hanno aspettato fino a ottobre di quest’anno per realizzare questo omonimo primo LP.

Registrato tra Londra e Durham, il disco, pubblicato dalla deliziosa indie-label di Londra Fika Recordings, è stato poi mixato da Mikey Collins degli Allo Darlin’ ai Big Jelly Studios di Ramsgate.

L’album si apre con la voce delicata e agrodolce di Laura in “Baby I’m Afraid”, mentre la strumentazione ci trasporta su territori indie-pop con melodie a dir poco deliziose e un ritornello esplosivo e incontenibile, grazie a un perfetto mix tra basso, batteria, chitarra e tastiere.

“All Hail The Great Destroyer” è dedicata al gatto della Kovic che si diverte a distruggere le cose: i potenti, ma melodici riff di chitarra sono una vera delizia così come gli irresistibili coretti che si appiccicano in testa sin dal primo momento.

Il fuzzy power-pop di “Cassini”, che parla di uno sfortunato progetto spaziale della Nasa, è un altro momento esaltante di questo esordio, nonostante il tono dolce-amaro dei vocals della Kovic.

Anche “It’s Not U, It’s Me”, con quelle sue linee di basso trascinanti, quei riff chitarristici decisi, e quella sua sensibilità melodica, è un’altra traccia che si fa notare, apprezzare e amare ed è tra le nostre preferite di questo disco.

Un lavoro che si muove seguendo le varie sfaccettature dell’indie-pop, questo esordio ci mostra le potenzialità del songwriting della Kovic che, accompagnata da amici talentuosi, riesce a entrare subito nel cuore di chi ascolta disegnando piacevolissime delizie melodiche di grande valore: un’altra ottima band made in UK!

Listen & Follow

Fortitude Valley: Soundcloud