DAVE GROHL CI AGGIORNA SULLA HORROR-COMEDY GIRATA DAI FOO FIGHTERS, MENTRE SU YOUTUBE COMPARE L’INTERO LIVE DEL GIUGNO 2021 A NY

Dave Grohl ha confermato che il film che vede impegnati i Foo Fighters, “Studio 666”, sarà un vero film, al contrario di chi si aspettava un “non-movie”.

Parlando con Mojo, il frontman della band ha offerto alcuni indizi sulla trama dell’ horror-commedia di BJ McDonnell, ispirato dalla casa infestata che fungeva da studio di registrazione per il più recente album della band, “Medicine at Midnight“.

“Il cantante è impazzito e ha ucciso tutta la sua band per differenze creative“, ha detto Grohl del film. “Non c’è nessun’altra band così stupida da fare questo. È assolutamente folle…un paio di scene sono così fottutamente epiche, amico. Proprio quando pensi che non avremmo potuto inventare niente di più ridicolo…yi lascerà davvero a bocca aperta“.

Grohl ha continuato a spiegare che le restrizioni di COVID hanno ritardato la produzione del film, ma alla fine la troupe è riuscita a mettere tutto insieme nell’arco di tre settimane.

“Abbiamo guardato quel trailer ed eravamo come…’Porca puttana!’ Voglio dire, onestamente, parliamo di ben oltre le aspettative di chiunque“, ha detto. “È un film. Eravamo tutti come, ‘Oh mio Dio, finiamolo!‘”

Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee interpretano se stessi, mentre appariranno anche Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin.

Il film arriverà il 25 febbraio.

Nel frattempo, facendo un salto indietro nel tempo, ricordiamo come il 20 giugno 2021, i Foo Fighters salirono sul palco del Madison Square Garden per suonare il primo concerto full-capacity dell’arena dall’inizio della pandemia. Per un periodo limitato, i Foo Fighters trasmetteranno l’intero concerto in streaming gratuito sul loro canale YouTube. Buona visione…