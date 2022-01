NOEL GALLAGHER DA UN ASSAGGIO DEL PROSSIMO ALBUM DEGLI HIGH FLYING BIRDS, CONDIVIDENDO UN DEMO DI UN NUOVO BRANO

Noel Gallagher ha dato ai fan un assaggio del prossimo album degli High Flying Birds, condividendo il nuovo demo “Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1”.

L’ex chitarrista degli Oasis ha pubblicato un Greatest Hits all’inizio di quest’anno, ma il suo ultimo album in studio, “Who Built The Moon” risale ormai al 2017.

“Ho finito di scrivere il prossimo album degli NGHFB circa 10 giorni fa. Ho pensato che avreste voluto sentire questo piccolo pezzo che suona abbastanza appropriato per questo giorno di Capodanno“. Noel aggiunge: “Spero che tu abbia passato la miglior notte possibile (per quanto fosse permesso) e spero che ci incontreremo da qualche parte in estate“.

Liam non si è fatto attendere, rispondendo al messaggio di Capodanno che ha accompagnato il nuovo demo di Noel, scrivendo: “Miserable arse cheer up you billionaire“. Saranno legnate anche nel 2022?

‘Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo)’

🎧▶ https://t.co/14rrgcs1b7 pic.twitter.com/JD4lTsOkkw — Noel Gallagher (@NoelGallagher) January 1, 2022

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons