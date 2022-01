CON UNA COMPILATION DI 63 COVER, CELEBRA IL SUO 30° ANNIVERSARIO LA STORICA ETICHETTA KILL ROCK STARS

L’iconica etichetta indie Kill Rock Stars ha pubblicato un album di cover (ben 63 canzoni) per celebrare il suo 30° anniversario.

L’uscita è il seguito della compilation del 1991 che includeva artisti del calibro di Bikini Kill, Nirvana e Melvins. Questa nuova “Stars Rock Kill (Rock Stars)” vede una serie di gruppi che coverizzano svariati brani dell’impressionante catalogo trentennale dell’etichetta.

Stars Rock Kill (Rock Stars) by Various Artists

L’etichetta di Washington, in realtà, ha condiviso le cover per tutto il 2021, ma con l’uscita della versione di Annabelle Lord-Patey della canzone di Elliott Smith del 1995 “Crazy Fucker”, il progetto è ora completo e disponibile per lo streaming/acquisto via Bandcamp.

Parlando del progetto, l’etichetta ha detto: “Nel 2020 abbiamo celebrato il 25° anniversario dell’omonimo album di Elliott Smith invitando artisti che ammiriamo a registrare cover delle canzoni di quell’album. Ci siamo divertiti così tanto con quel progetto che abbiamo deciso, per il 2021, di celebrare il nostro 30° anniversario espandendo l’idea di includere l’intera storia delle uscite di Kill Rock Stars.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kill Rock Stars (@killrockstarsofficial)

“KRS ha un catalogo enorme“, hanno detto i Deerhoof sulla scelta delle cover. “Come si fa a scegliere? C’è qualcosa nella canzone delle Sleater-Kinney però, dovevamo provarla. Volevamo celebrare uno di questi momenti magici in cui suonavano come se non sapessero bene cosa stessero facendo…quando le emozioni erano rivelazioni e le dissonanze si scontravano in qualche universo misterioso tra intenzione e casualità. Ci riferiamo a quella parte di noi che funziona proprio come un bambino. Volevamo prendere un punto interrogativo di una canzone e non rispondere“.