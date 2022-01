EZRA KOENING INTERVISTATO DA MARK HOPPUS (BLINK-182) PARLA DEL NUOVO DISCO DEI VAMPIRE WEEKEND

Ezra Koenig, voce e leader dei Vampire Weekend, è stata ospite nel nuovo episodio di “After School Radio” podcast di Apple Music Hits condotto da Mark Hoppus dei Blink-182.

Durante l’intervista Koenig ha fornito interessanti aggiornamenti sul prossimo album della band:

Sono stati 3 anni pazzi, 1 anno e mezzo non conta a causa del Covid.

e ancora:

Ma, sì, abbiamo lavorato su nuova musica e, sì, stavamo registrando in Inghilterra da un po’, ora siamo di nuovo a Los Angeles… Ma chi sa davvero quanto siamo vicini ad un nuovo disco? Abbiamo quasi quello che ci server per un disco di canzoni. Lo sai potresti armeggiare con una canzone per sempre; cambiare l’arrangiamento, cambiare i testi, qualunque cosa. Ma, in questo senso, siamo vicini. Non ho idea di quanto tempo ci vorrà per finire, ma ci sentiamo davvero bene con il nuovo materiale. Quindi, sì, abbiamo ancora un sacco di tempo da passare in studio dopo le vacanze.

Ascolta il podcast QUI si parla del nuovo disco dei Vampire Weekend al minuto 1:18:17.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons