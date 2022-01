LA WARNER CHAPPELL HA ACQUISTATO IL CATALOGO DI DAVID BOWIE PER 250 MILIONI DI DOLLARI

David Bowie va ad infoltire la lista di illustri artisti che negli ultimi mesi hanno ‘capitolato’ difronte alle sontuose offerte delle major discografiche.

Secondo quanto svelato da Variety infatti la David Bowie Estate ha ceduto il catalogo del duca bianco alla Warner Chappell Music per una cifra intorno ai 250 milioni di dollari.

L’accordo consegnerà alla sussidiaria del Warner Music Group i diritti sui brani contenuti in 26 album in studio di Bowie compreso “Toy” disco uscito postumo in questi giorni, i due lavori del supergruppo Tin Machine e svariati altri progetti e colonne sonore.

Un anno fa Bob Dylan aveva venduto i suoi diritti musicali alla Universal per 400 milioni di dollari, superato recentemente da Bruce Springsteen che ha ceduto alla Sony il suo intero catalogo per 500 milioni di dollari.