STEVE ALBINI SUI COUNTING CROWS: “SONO SPAZZATURA.”

Steve Albini, muscista e produttore tra i più influenti della storia recente del rock, è stato protagonista su twitter di un vivace scambio di opinioni sulla musica anni ’90.

Max Collins, cantante della band americana Eve 6, apre le danze ergendosi, sul popolare social, a difensore dei Counting Crows:

I critici degli Anni ’90 detestavano i Counting Crows. La verità è che se non ti nascondevi dietro strati di estetica ‘cool’ e esprimevi vulnerabilità, eri considerato musica spazzatura.

Albini, che proprio negli anni ’90 affiancava in qualità di produttore mostri sacri del calibro di Nirvana, Pixies e PJ Harvey, sentitosi evidentemente chiamato in causa ha prontamente replicato:

Divertente gioco mentale che eleva la spazzatura, ma questa rimane merda. Un sacco di musica vulnerabile e seria è fatta da band non atroci.

Successivamente Albini si lancia nell’analisi più approfondita della scena nineties citando una serie di band che secondo lui facevano musica “vulnerabile e sincera” senza ricorrere ai dreadlocks (qui ovviamente il riferimento vola ad Adam Duritz cantante dei Counting Crows).

La lista stilata dal produttore include tra gli altri i Palace Music di Bonnie Prince Billy, le Breeders, gli Slint, i Neurosis, i nostri Uzeda e un’altra serie di band meno note.

L’ultima parola spetta però incredibilmente a Collins che fa notare ad Albini come lui, ora così severo su tanta musica prodotta in quegli anni, avesse ‘messo le mani’ un “Razorblade Suitcase” disco dei Bush molto criticato all’epoca.

Quel disco è arrivato al numero uno. replica piccato il produttore

Il metro del giudizio è il successo, adesso? Le stesse persone lo liquidarono come spazzatura. chiude i giochi Collins.

counting crows are a great band and that funny lookin dude 100% deserved to bone the entire cast of friends imo — eve mass formation psychosix (@Eve6) January 1, 2022

Fun mental game elevating trash, but this is horseshit. Lots of vulnerable, earnest music made by non-atrocious bands, you just have a rooting interest in frat party music. (We can start a beef here or I can come back when you're well, feel better soon man) — steve albini (@electricalWSOP) January 1, 2022

An opportune beginning for a beef, but I'm not that funny and none of this stuff really bothers me so the beef kinda fizzled. In lieu of a proper feud, I thought I'd start a thread of awesome 90's era music that strikes me as vulnerable and earnest, sans clip-on dreads. https://t.co/soKhLBOhoA — steve albini (@electricalWSOP) January 2, 2022

you produced a bush album https://t.co/mHI6SRN0Kj — eve mass formation psychosix (@Eve6) January 1, 2022